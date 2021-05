Kris sinurpresa nina Josh, Bimby sa ‘Araw ng mga Ina’

Napapansin ni Kris Aquino na kahit Mother’s Day ay marami pa rin ang nagpapadala ng mga bulaklak sa kanya. Isang senyales nga raw na ina-acknowledge ng maraming tao ang pagiging mabuti niyang ina.

Pero siyempre, ang puwede lang makapagsabi kung gaano siya kabuting ina ay ang mga anak niyang sina Joshua at Bimby.

At ngayong Mother’s Day, tumalon sa tuwa ang puso ni Kris, dahil bonggang surpresa ang inihanda ng mga anak niya para sa kanya.

“They surprised me last night! Bumisita ‘yung Tarlac resident! I told all of you I’ll only post them pag ‘yung occasions when regular, normal people would post their kids… it’s mother’s day! And I thank God, He chose me to be their mama!

“To all other moms- Happy Mother’s Day! And to all who joined my Mother’s Day tribute, sorry po, nagbabasa pa po sila & nag co-contact ng winners (14 on IG and 28 on FB)…

“So I’ll do a live announcement of winners para safe, around 9:30 to 10 PM? Sabay na natin sa IG & FB LIVE. See you later,” sabi ni Kris.

Bongga, di ba? (Dondon Sermino)