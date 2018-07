Kris pinagpahinga ng mga doktor

As of presstime, wala pang update na latest health condition ni Kris Aquino na nagkaroon ng anaphylactic reaction sa mga allergen na umatake sa kanya habang nagsu-shoot sa Indonesia.

Si Tetay na mismo ang nagsabi na magpapahinga muna siya sa social media pero magbibigay pa rin ng update after a few days. Kailangan lang niya talagang magpahinga at sundin ang payo ng kanyang mga doktor.

Mabuti na lamang at laging handa si Kris with her emergency kit na may epinephrine pen na available na malaking tulong sa kanya upang hindi mapunta sa shock ang allergic reaction sa kanya.

So for now, let’s pray muna for her fast recovery lalo na’t malapit na ang World Premiere ng Crazy Rich Asians na gustong-gusto talaga niyang mapuntahan.

Get well soon, Krissy!