Kris pahinga muna sa lalaki Bistek na-friendzone

Hoping against hope pa rin si Kris Aquino na dara­ting din ang isang character sa buhay niya upang ipalasap sa kanya ang, ‘happily ever after’ na sitwasyon.

Sa nakaraang Instagram post ni Kris, pinakawalan na niya ang rason kung bakit hindi nag-level up ang friendship nila ni Mayor Herbert Bautista. Wala namang regrets sa Multi-Media Queen dahil tumatag naman ang friendship nila ng QC Mayor.

Batid na niya ang realidad na hindi siya successful sa pakikipagrelasyon and her serious involvement sa iba’t ibang aktor eh, bokyang lahat.

Kung dati ay mabilis ma-fall sa mga lalaki si Kris, iba na ang daigdig niya ngayon because she’s wiser and smarter. Mayaman pa, huh!

Kailangan pa niyang hingin ang approval ng mga anak na sina Joshua at Bimby bago siya maki­pagrelasyon. Unlike before na tira-pasok siya kesehodang itakwil na siya ng nanay at mga kapatid, huh!

But Kris should learn how to shut her mouth kapag dumating na ang hinihintay niyang nilalang.­ Kilala kasi ang ugali niyang kapag may nagustuhang lalaki, broadcast na agad ito sa buong mundo, huh!

Dahil sa ugali niyang ‘yan, mas lamang ang bulilyaso kesa ang pag-usbong ng relasyon niya sa mas matiwasay na sitwasyon.

Kaya, Kris should further learn the art of being more tactful, low-key nang sa gayon, pag dumating na ang lalaking seseryoso sa kanya eh, tahimik na lang silang magmamahalan, huh!

Pero sa takbo ng buhay ni Kris ngayon, parang suko na rin siya sa pag-ibig, ha! Parang mas gusto na niyang mag-focus sa career niya sa online, at pelikula, at siyempre sa dalawa niyang boys.

Kris Bernal humingi ng tip kina Jennylyn, LJ sa pagpapabuntis

Time out muna si Kris Bernal sa bagong business na itatayo. Isinalang siya ng Kapuso Network sa The Cure kasama si Matt Evans.

After Impostora, ang negosyo niyang MeatKris ang tinutukan niya. Soon, isang resto naman ang ilo-launch niya na may taste of Korea cuisine.

Sa pagpasok ni Kris sa GMA series, tatlo na sila nina Jennylyn Mercado at LJ Reyes na nasa series. Lahat sila ay produkto ng Starstruck but unlike Jen and LJ na may mga anak na kahit hiwalay sa naging ama ng mga anak, nanatiling single pa rin si Kris.

Humingi na kaya siya ng tip sa dalawa para mabuntis na rin siya! Ha! Ha! Ha!