Kris nalagas buhok sa thyroid

Ang thyroid at paglalagas ng kanyang buhok ang rason kung bakit kinakailangang magpagupit at magpaiksi ng kanyang hair si Kris Aquino. Ito ang naging sagot ni Kris nang pansinin ng kaibigang doktor ang bago niyang hairdo.

Pinoste ni Kris sa Instagram ang larawan nila ni Bimby na nagpapakita ng katangkaran ng binatilyo. Nasa likod ni Bimby si Kris, na mukhang lumiit dahil sa towering height ng kanyang bunso.

At sabi nga ni @ging.md: “New hair!”

“ging.md i was having thyroid issues again Dra G and grabe my hair fall, so @jonathanvelasco_ gave me a textured bob. Thank God the body achesn & insomnia have lessened and the hair fall has lessened. We miss you & Nala,” esplika ni Kris.

Anyway, naloka ang mga supporter ni Kris sa biglaang pagtangkad ni Bimby. Pero ayon kay Kris sa reply nito sa isang netizen kung nakakapaglaro ba ng basketball si Bimby, nagsu-swim daw and anak.

Isa pa, marami itong schoolwork kaya madalang sa ibang sports activities. (Rey Pumaloy)