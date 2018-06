Kris nakahilak dihang iyang nakita si Aljur

Nahimong sentimental si Kris Bernal sa iyang gipost sa Instagram. Aksidente niyang nakasugat ang iyang kanhi –love team nga si Aljur Abrenica gipost niya kini sa iyang Instagram Story.

“Look who I bumped into today! Ang tanda na natin! Lol! Proud of you. You have accomplished a lot. Congratulations on your beautiful family. I’m sure your new role as a parent is filled with so much love and happiness. Hope to work with you again in the future! Til the next!” matud pa ni Kris.

Dugay nga nagkauban silang Kris ug Aljur sa showbiz tungod kay kabatch sila sa StarStruck 4 diin pareho silang nakadaug . Nidaug si Aljur isip Ultimate Hunk ug si Kris isip Ultimate Loveteam with Mart Escudero.

Pero silang duha ang gihatagan ug proyekto sa GMA-7 sama sa Zaido: Pulis Pangkalawakan, Dyesebel, Luna Mystika, Dapat Ka Bang Mahalin?, All My Life, The Last Prince, Machete at Coffee Prince. Huli silang nagsama ay sa Prinsesa Ng Buhay Ko.

Sa pangutana kun nagkauyab na silang i Aljur? Kanunay nga tubag ni Kris kaniadto , nga wala kay wala man manguyab kaniya ang aktor.