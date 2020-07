Kris naghahanap ng ka-date sa socmed

The queen is back! Yan ang sabay-sabay na sigaw ng mga follower ni Kris Aquino, ngayong siguradong-sigurado na nga ang pagbabalik telebisyon niya, o balik paghu-host sa TV5, ang LoveLife with Kris Aquino.

At tulad nang naisulat ko, tuwing Sabado ng hapon mapapanood ang show na ito ni Kris. Kaya nga ngayon pa lang ay naghahanap na siya ng mga ka-date tuwing Sabado.

“Can I be your #SATURDATE? Please save the date? #SOON,” ang patakam na chika ni Kris.

Siyempre, tuwang-tuwa ang mga fan ni Kris, lalo na `yung mga nasa ibang bansa, na matagal na nga siyang hindi napapanood sa telebisyon. At base sa mga pictorial na isa-isang inilalabas ni Kris ngayon, tila bumata nga siya at halatang sobrang excited na siyang makipagtsikahan muli sa kanyang mga fan.

Anyway, kaaliw naman ang mensahe sa kanya ng kaibigan niyang abugado na si Atty. Gideon Pena.

“The comeback is always stronger than the setback. See you! Excited to see you fly higher,” sabi nito.

“@gideon.pena yes because I’m sure YOU will always catch me. And the people who matter most to me,” sagot naman ni Kris.

Siyempre, sa post na `yon ay may mga naghihikayat pa rin kay Kris na pasukin ang politika, o tumakbo sa 2020.

Hirit ni spongecola69; “I want to see u n political arena as well Ms. Kris. I’ll wait for that, be safe n God Bless us all.”

Well, kung noon ay parang sarado ang utak at puso ni Kris sa politika, ngayon nga ay tila may nasisilip na pag-asa na ang mga sumusuporta sa kanya.

“@spongecola69 hindi ko pa panahon… let’s just let God dictate my life’s destiny? #faith,” sagot ni Kris.

So, abangan kung kailan ang tamang panahon kay Kris.

Faith Cuneta reyna pa rin ng ‘asianovela soundtrack’

Para sa mga nagtatanong kung nasaan na nga ba si Faith Cuneta?

Si Faith na tinagurang ‘The Queen of Asianovela Soundtracks’.

Well, ngayong 2020 ay nagbabalik nga sa music scene si Faith. Na matapos nga siyang mag-focus sa sariling pamilya sa nakalipas na dalawang taon, handa na siyang sumabak muli sa pagkanta.

Katunayan, nakapag-record na siya ng bagong kanta para sa Philippine soundtrack ng hit Korean drama na “Misty” na napapanood sa GMA 7.

Ang kantang “It Must Have Been Love,” na originally kinanta ng Swedish pop duo na Roxette and was part of the hit Hollywood film “Pretty Woman” nina Julia Roberts and Richard Gere in 1990, ay muli ngang kinagigiliwan ngayon dahil sa version ni Faith.

“I really miss singing for my fans and for people who just loves to hear good and real music, I am just so excited,” sabi ni Faith.

Plano ni Faith na mag-concert ulit once na bumalik na sa normal ang lahat.

Ang “It Must Have Been Love” ay ini-release exclusively ng Curve Entertainment Inc., and now out in all digital platforms worldwide.