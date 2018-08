Kris na-trauma sa stalker sa US

Dumating ang mag-iinang Kris Aquino, Joshua at Bimby kahapon sa arrival hall ng Tom Bradley International Airport sa Los Angeles, California.

Maraming mga kababa­yan natin ang nasa LAX rin dahil may sinusundo silang mga kamag-anak o mga kaibigan sa Philippine Airline PR102 flight na sinak­yan din ng mag-iina mula sa Pilipinas.

Kasama ni Kris sa flight na ‘yon ang yaya ng kanyang mga anak, pati ang doktor niya na Doc Anthon­y ang tawag niya.

Ang ibang entourage ni Kris, ibang airlines ang sinakyan at ang iba naman ay nasa Pilipinas pa at pasunod pa lang sa kanila rito sa L.A.

Dumating si Kris dito para sa red carpet premiere ng pelikulang ‘Crazy Rich Asians’ na may cameo role siya.

In fairness sa nasabing Hollywood movie, aba, sobra ang promotions nito dahil kahit saan ako magpunta sa L.A. ay nakikita ko ang poster. Nu’ng nasa The Grove nga ako, sa elevator pa lang, puno na ng poster ng nasabing pelikula.

Sabi nga pala, top secre­t kung saan ang hotel ni Kris at ng kanyang mga anak dahil ayaw maulit ng tinaguriang Social Media Queen ang tinutuluyan nila dahil nga ayaw niyang ma-stalk na naman siya.

Kung matatandaan, sa isang bakasyon kasi ng mag-iina rito sa L.A. ay na­gulat na lang daw sila nang may kumatok sa hotel room nila na hindi naman nila kilala at gusto raw maagpa-picture kay Kris.

So, bawal na bawal daw sabihin kung nasaang hotel si Kris (although may ibang mga nakakaalam naman talaga, pero quiet sila), kaya quiet na rin ako kung saan ‘yon, huh!

Alfred malungkot sa pagtatapos ng ‘Kambal, Karibal’

Nag-end na kagabi ang ‘Kambal, Kari­bal’ at nang maka-PM (private message) ko ang isa sa cast na si Representative Alfred Vargas, sinabing malungkot na masaya sila noong last taping day nila.

Mami-miss daw niya ang kanyang Kambal, Karibal family.

Nagkaroon din sila ng farewell party at sinabing sobrang masaya siya sa mga nakasama sa show na ‘yon.

Sabi ni Alfred, malamang daw ay pumunta siya sandali ng L.A., pero hindi naman nalinaw kung bakasyon ba ang gagawin niya at kung kasama niya ang misis na si Yasmine at ang dalawang anak na babae.

Oo nga pala, kahit sa May 2019 na ang next election, mukhang hindi naman mangangarag si Alfred dahil hanggang ngayon ay balitang walang tatapat sa kanya sa pagka-congressman ng 5th District ng Quezon City.

Bale third and last term na niya ito, at last time rin naman ay wala ring kumalaban sa kanya.

Ang ‘Kambal, Karibal’ na nga pala ang last showbiz project muna ni Alfred dahil eleksiyon na nga next year.

Dianne nagpapapayat para kay Rodjun

Next year pa ang wedding nina Rodjun Cruz at Dianne Medina, kaya naman ma­laki-laki pa ang madadag­dag sa budget nila dahil kasama nga ang kuya ni Rayver Cruz sa afternoon series na Hindi Ko Kayang Iwan Ka.

Hindi man kasama si Rodjun nang magsimula ang nasabing afternoon series ng GMA 7 na pinagbibidahan nina Yasmien Kurdi at Mike Tan, special role naman ang ibinigay sa kanya.

Sunud-sunod din ang taping ni Rodjun, kaya ma­laking bagay raw ‘yon para sa aktor.

And in fairness din kay Dianne, masipag din ang aktres at kaliwa’t kanan ang mga raket, huh!

Kung minsan, sa isang araw, nakakadalawang trabaho si Dianne.

Napansin ko rin na medyo­ lumaki si Dianne noon, ngayon naman ay malaki na ang ipinayat niya at si Rodjun daw mismo ang tumutulong sa kanyang pagti-training.

Siyempre pa, ang kasal nila next year ang dahilan kung bakit gusto ni Dianne na maging very fit siya uli! Konti na nga lang ay babalik na ang dating kaseksihan ng fiancée ni Rodjun, huh!