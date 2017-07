Kris, may clutch gift mula kay Michela Cazzola

Ibinida ng Queen of All Media na si Kris Aquino ang pasalubong na ibinigay sa kanya ni Michela “Mic” Cazzola, ang Italian partner ng star cager na si James Yap.

Posted sa Instagram account ni Kris ang bigay sa kanya ni Mic na Piero Guidi clutch kung saan nakalagay sa card “A little something from my hometown.”

Grateful si Kris sa naturang gift kaya ang sey niya, “A lovely, thoughtful gesture. Thank you @michelacazzola for the pasalubong”

A lovely, thoughtful gesture. Thank you @michelacazzola for the pasalubong 🇵🇭🇮🇹 A post shared by 🇵🇭 Kris Aquino (@krisaquino) on Jul 11, 2017 at 7:39pm PDT

Galing ang couple sa isang Italian holiday nitong June.

Karamihan sa comments sa post na ito ay “love love love” o tatlong love emoticons ang ibinigay ng followers ni Kris. Sey nila isang inspiration ang ganitong gesture dahil okay ang aktres at si Mic at James, na dating partner ni Kris.

“I’m so proud of Miss @krisaquino ❤ such a changed woman (in a good way)😊 so much love overflowing from your heart. Both of you ladies are beautiful inside-out. #stayblessed #magandanamapagkumbabapa #friendshipgoals ❤❤❤,” ayon sa isang k_rrystlee.