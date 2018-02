Kris mas naging proud Pinoy dahil kay Patrick

Ang Filipino Beauty vlogger na si Patrick Starr ang inspirasyon ni Kris Aquino ngayon, hindi lang sa pagpapaganda, kundi lalo na sa positibong pananaw sa buhay.

Nakaharap nga ni Kris si Patrick Starr at mababasa sa Instagram post niya ang sobra-sobrang papuri niya rito.

“Thank You for trusting me w/ a preview of your Spring Collection! I’ve been watching his @youtube videos but being in his presence & having an intimate conversation w/ him INSPIRED me to continue championing #positivity #hardwork #dedicationtoyourcraft #kindness & #loveforfamily! Thank you @mamastarrr for instilling in Patrick the desire to still embrace his Filipino values & culture! Thank you @maccosmeticsph for a fruitful & enlightening Sunday! Very proud to be a Filipino,” sabi ni Kris.

Alessandra ikinahihiya ang kaseksihan

Nakakaaliw si Alessandra de Rossi, dahil kahit ang seksi-seksi niya, pakiramdam niya ay wala siyang karapatan na magpasilip ng alindog.

Sunod-sunod nga ang pagpo-post ni Alessandra ng mga sexy photo niya, pero sinadya niyang maging madilim ang shots, o ‘di kaya ay medyo tago ang detalye. Pero sa totoo lang, kahit madilim ang mga shot, kitang-kita ang kurba ng katawan niya.

Pinaglalaruan nga ni Alessandra ang kaseksihan niya. Parang hindi niya alam na maraming babae ang inggit na inggit sa katawan niya.

Sabi nga, nagmumukha silang balyena kapag nakikita nila ang kaseksihan ni Alessandra, ha!

Anyway, ang The Diary of 30 Something (digital show) ang pinagkakaabalahan ni Alessandra ngayon.

Paolo, LJ nawalan ng anak

Ang real-life couple na sina Paolo Contis at LJ Reyes ay kasalukuyang napapanood sa Sherlock Jr. bilang Albert at Meryll Ruiz, ang mag-asawang nawawalan ng anak. Siyempre, tutulungan sila nina Jack (Ruru Madrid), Lily (Gabbi Garcia) at Pido (Andre Paras) kasama si Siri na siyang nakatunog sa pagkidnap sa isang bata ng mga sindikato.

Ano nga kwento sa likod ng buhay nina Albert at Meryll?