Kris mapapanood na sa ABS-CBN

Siksik sa trabaho si Kris Aquino kahapon (Friday, Oct. 30), kaya naman sa video niya nitong Huwebes ng gabi ay hindi siya makapagsalita halos. Nirereserba raw niya ang boses niya para sa trabaho niya.

Una na nga riyan ang shooting ng isang endorsement.

“I have a shoot, soon. It’s an important one.

“It culminates a 3 contract that I’ve had with Lady’s Choice.

“It’s a reunion with some of my friends with ABS-CBN. Actually, it’s going to air on the digital channel of ABS-CBN. So, love, love, love,” sabi ni Kris.

Anyway, sa bagong endorsement nga niya ay may dalawang babae siyang makakasama. At ang dawalang babae raw na ito ay naging importanteng bahagi ng showbiz talkshow journey niya.

“Yung isa nakasama ko sa Startalk (GMA), at `yung isa nakasama ko sa The Buzz. So hanggang doon muna tayo.”

Sabi pa ni Kris, hindi niya inaasahan na magiging ganito kabilis ang mga pangyayari, na nagsunod-sunod nga ang trabaho niya. Kaya kailangan daw niyang ireserba ang kanyang boses, dahil alam niyang mapapasabak siya sa sunod-sunod na trabaho.

Siyempre, tuwang-tuwa ang mga fan ni Kris sa mga pagbabagong ito sa buhay ng kanilang idolo. Na bagamat matagal ngang hindi nila nakita sa harap ng telebisyon, heto nga at sunod-sunod na ang kaganapan.

Ang pagsa-shopping daw sa Shoppee ang relaxation niya, para maibalik ang boses niya.

At siyempre, may mga regalo rin si Kris sa kanyang mga fan na dapat nilang abangan.

Rabiya tinalakan mga nagsasabing pangit siya noon

Sa pamamagitan ng Instagram story ay sinagot nga ni Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo ang mga akusasyon na kesyo retokada siya, at ang pinagbasehan ay ang ipinakalat na larawan niya sa year book, mahigit isang dekada na ang nakalipas.

Heto nga ang pahayag ni Rabiya:

“This is me 11 years ago. I still didn’t have my braces. I don’t know how to put make up. I’m not aware of what angle flatters me most but that is still me.

“A lot of things happened in that period of time. I grew up and became more mature. I was able to invest in myself and practice self-love.

“If there would be one thing that I want other people to know about me is that I’m beautiful then and now. The only thing difference is now, I know better.

“PS, stop calling anyone ugly. If that’s how you see things and maybe then, it’s your soul that needs surgery,” sabi ni Rabiya.