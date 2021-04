Kris magpapaulan ng datung sa b-day ni Bimby

Naaliw si Kris Aquino na may mga produkto na pinadala sa bunso niyang si Bimby na nagpaligaya sa bata. At dahil doon, lalong na-inspire si Kris na maging matulungin pa.

“Sabi nila, kung sino pa ang meron, sila pa ang napapadalhan. And I want to do something to all of you. Hindi naman kami mapapadalhan kung hindi dahil sa inyo, mga follower,” sabi ni Kris.

At dahil ika-14th birthday ni Bimby sa April 19, kaya heto nga ulit si Kris at mamimigay ng sangkatutak na kadatungan, at mula mismo sa kanyang bulsa, ha!

“And since noong nag-birthday ako P5k each ang pinamigay. Since it’s Bimby, gawin nating P10k each. Pinag-isipan ko ito, 14 sa IG, 14 sa FB.

“Pero I know mas marami ang nangangailangan sa FB, but I’m always been afraid of the number 21. I gotta conquer my fears, so, 21 of you sa Facebook, you will get P10K each.

“My way to say thank you, kasi hindi niyo kami iniwan. My way of saying thank you sa IG, at dahil mas nakakaangat kayo sa buhay, kaya 7 of you will get P10K each.

“Ang hashtag lang ninyo ay #JustLive. Madali `yon. Kung gusto niyo tagalugin, #Mabuhay.

“Habang nabubuhay ka, magpakabait ka magmahal ka, mag-share ka kung kaya mo, and magpasalamat ka. Goodluck to all of you,” sabi ni Kris. (Dondon Sermino)