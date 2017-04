KRIS, ‘IN LOVE’ KAYA SARIWANG-SARIWA

Bimb approved the picture & chose the filter because we both wish I could look like this bago matulog & pag bagong gising. #dreamingofyou 😴 A post shared by 🇵🇭 Kris Aquino (@krisaquino) on Apr 27, 2017 at 7:57am PDT

Kahit hindi visible sa telebisyon, sa Instagram account naman niya nagiging visible si Kris Aquino kaya very much updated pa rin sa kanya ang mga fans at followers niya.

Iba rin talaga si Kris. May kung anong hatak na kahit kung anu-anong isyu na kinakasangkutan o nakasangkutan, may mga followers talaga siya. Whether they say they don’t like her, but they still follow her.

Eh, ‘yung nag-post lang si Kris ng limang sunud-sunod niyang bagong pictorial pictures, humamig lahat ng maraming likes ang mga ito at mga positive comments saying na diumano’y mas gumanda, bumata, fresh at sexy ang looks ngayon.

Meron namang nagsasabing mukhang may lovelife ito, pero hindi lang talaga niri-reveal. Eh, may hashtag pa siya na #dreamingofyou.

On the other hand, hindi rin nawawala ang mga post at comments na nami-miss na raw nila si Kris sa TV at kung kailan daw ba talaga ito ­mapapanood.