Kris, Lea pinagsasabong dahil sa detergent

Ginagawan nga ng isyu sina Kris Aquino at Lea Salonga. Tipong pinagsasabong, na kesyo tinanggal daw si Kris bilang endor-ser sa isang produkto at si Lea nga ang kinuhang kapalit.

Anyway, isang follower ni Kris ang nagtanong sa kanya kung binitawan na ba siya ng isa sa mga produktong ini-endorse niya, at si Lea na nga ba ang ipinalit sa kanya.

jonel_28, “@krisaquino binitawan na po ba kayo ng Ariel? Although I love Miss Lea too. I using Ariel mula nun kahit dito ako sa ibang bansa pumupunta ako sa Phil prod at bumili mabango kasi.”

Napapanood na nga si Lea bilang bagong endor-ser ng Ariel. At heto nga ang sagot ni Kris:

“@jonel_28 I have been taught GRATITUDE. I have had a wonderful, bilangin natin, 14 years (2005 was the 1st Pantene TVC) with @proctergamble. I have NEVER been selfish. Very blessed though, shooting on Thursday with @unilever. Umiikot ang mundo.

“And sincerely HAPPY where I am and with the endorsements I have. God has been so good. Several new ones with multinational and trusted local ones confirmed & with the contracts already being reviewed by DIVINA LAW. So let’s thank God for what’s here and what’s coming okay?”

jonel_28, “@krisaquino I love you po. I knew ur such a good heart that’s y bless ka with ur two kids i love them also. I also love miss Lea.”

Oh, hayan huwag nang gawan ng isyu, intriga sina Kris at Lea, ha!