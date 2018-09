Kris lalong na-stress, nagkasakit sa ‘financial abuse’

Dismayado si Kris Aquino sa kung sinuman sa mga tauhan niya sa Kris Cojuangco Aquino Productions (KCAP) ang umabuso at gumamit sa kanyang credit card na alam niyang hindi niya ginamit matapos i-audit ng isang auditing firm ang takbo ng kanyang finances matapos niyang magduda na may nangyayari dito.

Ang nadiskubreng financial abuse ay nakadagdag stress sa kanya na siyang dahilan upang bumagsak ang kanyang timbang dahil hindi raw niya maubos-maisip na magagawa ito sa kanya o gagawin ng taong pinagkakatiwalaan niya lalo nga’t kilalang napaka-honest niyang tao.

Iniimbestigahan na raw ito at naghihintay na lang siya ng report at para magawa na niya ang dapat niyang gawin, legally.

Nasa Hawaii raw siya kasama ang mga anak niyang sina Josh at Bimby nang may nararamdaman na siyang kakaibang transaction sa kanyang credit card lalo na’t never pa niya itong ginamit.

Kaya, imbes na mag-relax siya sa ibang bansa dahil hanggang ngayon ay meron pa rin siyang health issues at hindi naman niya ito itinatanggi, ay tila mas lalo pa siyang na-stress.

Nitong mga nakaraang linggo, matapos niyang umuwi from abroad ay iniwasan na muna niya ang magbigay ng updates sa kanyang daily activities except for some videos na in-upload niya, dahil gusto nga niyang sundin ang payo ng kanyang mga doctor.

Pero, sa ngalan ng professionalism, kapag may nakatakda siyang dapat gawin, ay walang reklamong tinatapos niya ito, at nagpapasalamat sa mga kompanyang patuloy ang pagtitiwala sa kanya.

Samantala, muling iginiit niya na hindi siya tatakbo bilang senador sa susunod na eleksiyon. Kailangan ng kanyang panganay na anak na si Josh na alam naman nating lahat na may special needs, at ni Bimby na 11 years old pa lamang ang kanyang motherly love and care, kaya sarado ang utak niyang hindi siya tatakbo katulad ng mga napapa­balita.

At sa kalagayan nga ng kanyang kalusugan, paano nga naman siya tatagal sa mahaba at nakakapagod na kampanyang mangyayari , devah?

Korek!