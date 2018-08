Kris kakasa kina Willie, atbp sa QC

MAPIPILITAN umanong tapatan ng Queen of All Media na si Kris Aquino ang mga kaibigang kandidato sa pagka-alkalde ng lungsod sa darating na eleksiyon sa Mayo kung hindi siya lulubayan ng mga basher na nang-iinis at kumukuwestiyon sa sinseridad ng kanyang ginagawang charity work.

Binantaan din ni Aquino ang kanyang mga basher na mararanasan nila ang pinakamasamang bangungot ng kanilang buhay kapag hindi siya tinantanan ng mga ito sa pambabatikos sa mga ginagawa niyang pagtulong sa mga biktima ng kalamidad.

Binalaan din niya itong huwag siyang hamuning tumakbong mayor sa Quezon City para kalabanin si Quezon City Vice Mayor Joy Belmonte dahil posibleng patulan niya ito sa sobrang inis.

Buwelta pa ni Aquino, “Kung trip nyo kong bwisitin—you may get your worst nightmare come to life.Yan ang problema - yung kusang tumutulong hinuhusgahan. Yung mga naka posisyon na nagkulang ngayon naghahanap ng pwedeng ma-bully.”

Dagdag ni Aquino, nagkamali ang ilan sa paghamon sa kanya dahil kaya niyang patunayan na hindi siya aat­ras sa anumang laban lalo na at nakasalalay dito ang kanyang kredibilidad.

Samantala, sinabi ni QC Congressman Wins­ton Castelo na lahat ay puwedeng kumandidato.

“The more, the merrier,” ang tugon ni Castelo na isa sa matunog na kandidato sa pagka-vice mayor sa QC nang hingan ng reaksiyon sa isyu.