Kris isinugal ang mga kontrata para kay Sen. Bam

ISINUGAL ni actress/TV host Kris Aquino ang kanyang mga kontrata sa endorsement para lang suportahan ang kandidatura ng pinsan na si Sen. Bam Aquino.

Kahit may mga pagbabawal sa kanyang kontrata bilang endorser, hindi nag-atubili si Kris na isapubliko ang kanyang suporta sa reeleksiyon ni Sen. Bam sa isang press conference noong Lunes.

“I can’t say the word ‘vote’. I’m obeying several contracts na nagsasabing bawal. Lawyers checked it for me kung ano ang puwede kong gawin. This is the closest that I could come. I can say the number, number nine,” wika ni Kris, na tinutukoy ang numero ni Sen. Bam sa balota na No. 9.

“Inaral ng mga lawyers ko kung ano ang puwede kong magawa para sa kanila without viola­ting my contract. Ginawan namin ng paraan to the best of my ability,” dagdag pa ni Kris.

Iginiit ni Kris na itinakda si Sen. Bam na ma­ging lingkod-bayan dahil sa kanyang puso para sa mga kapwa Pilipino.

Ayon pa kay Kris, handa rin si Sen. Bam na makipagtulungan sa pamahalaan para maisulong ang mga programa at polisiya na makatutulong sa taumbayan, lalo na sa mahihirap.

“I see no reason why we cannot work together especially if it’s education and social welfare,” sabi pa ni Kris.

Nagpapasalamat din si Timi sa pagsuporta ni Kris kay Sen. Bam, lalo pa’t pinipili lang ng aktres ang kanyang mga sinusuportahan.

“I’m so overwhelmed na si Ate Kris has gone out of her way to arrange everything here,” sabi ni Timi Aquino, asawa ni Sen. Bam.

“Alam ko na ang pangalan niya, iyon talaga ang puhunan niya and meron talagang restraints ang kanyang mga kontrata and yet, she’s here giving her all-out support sa kampanya ni Bam,” dagdag ni Timi.

Ipinagmalaki naman ni Timi ang mga nagawa ng kanyang asawa sa Senado, kabilang ang libreng kolehiyo at Go Negosyo Act.