Kris hapit mamatay sa Indonesia

Nakasiti ug life-threatening allergic reaction nga anaphylactic shock si Kris Aquino samtang nag-shoot siya sa Indonesia.

Human kini atakeha sa makamatay nga allergy ug daling mibalik si Aquino sa Pilipinas aron magpatambal.

Sa hulagway niini nga gipost sa iyang Instagram, makita nga naghigda si Kris tapad niya si Joshua ug nagpalibot niya ang iyang medical team.

“Before any false speculation let it come from me – i had an anaphylactic reaction during my outdoor shoot yesterday afternoon that challenged all my environmental allergies in ID, the EpiPen in my medical emergency kit helped save me. Many GUARDIAN ANGELS worked together to fly me home asap directly from Semarang,” matud ni Aquino.

Giingong gipapahuway siya sa iyang mga doktor sulod sa lima ka adlaw.

“Thank you to my doctors here in the PH. i need 5 days of total rest to flush out all allergens that attacked my body,” dugang pa ni Aquino sa caption sa hulagway .

Nag-ulan usab ug "get well soon" messages gikan sa iyang followers ang iyang IG post.