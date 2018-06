Kris ginawang Pasko ang Hunyo, pasabog ang mga pina-raffle

Nagmistulang Pasko ang Hunyo sa ginanap na presscon kagabi ng I love You, Hater na bida si Kris Aquino, kasama ang magdyowang Joshua Garcia, Julia Barretto. Naloka ang media dahil pasabog ang mga ipinamudmod, pa-raffle ni Kris, ha!

Ang tagal ding hindi nakasama ng showbiz media si Kris, dahil nga nawalan siya ng TV show, at hindi rin masyadong aktibo sa pelikula. Pero dahil comeback movie niya ito sa Star Cinema, at balik-Dolphy Theatre na rin, after a long time, matinding pasabog talaga ang pinakawalan niya.

Bukod sa malalaman na chika ni Kristeta, ang mga malalaking pa-raffle talaga ang nagpabongga sa presscon. Parang ngayon nga lang ulit naganap ang ganito, na dinaig pa ang mga malalaking Christmas party ng mga malalaking kompanya ng telebisyon, ha!

Umulan ng walong gift certificates ng SnR na worth P25K ang isa. Apat na GC ng National Bookstore na P25K rin ang isa.

Namigay rin siya ng Nespresso na type ng marami dahil may instant coffee nga naman sila dahil sa machine na ito. At bongga rin lalo ang MacBook Air na laptop na pina-raffle niya.

May Canon camera rin na magandang gamitin para sa vlogs.

At may mga cart din na puno ng mga produkto na Benby (Ferrero, Nutella, Frito Lay) at marami pang iba, na puro imported.

May shopping cart din na puro produkto ng Japan na Asvel. At siyempre mga Samsung TV na 43 inches ang isa. Bukod pa riyan ang mga iPhone X at Samsung 8 cellphones. At PLDT home at Cignal 1 years bundles.

At lahat ng dumating ay na­bigyan din ng Kris Life Kit mula sa Ever Bilena at Chowking gift certificates.

Sa dami ng ini-endorse ni Kris, na umabot na yata nang mahigit 50, hindi na kataka-taka na ganito karami ang biyaya na na-share niya sa lahat.

Ryza mas gumanda, sariwa sa ABS-CBN

Sexy. Gorgeous. Pretty. Bagets. Ilan lang ‘yan sa deskripsiyon na ibinigay ng mga fan sa bagong look ni Ryza Cenon, na napanood last Sunday sa Asap ng ABS-CBN 2.

In fairness, nagmukhang fresh, at ba­gets nga si Ryza ngayon. Mukhang nakapagpahinga na. Unlike raw noon nung ginagawa niya ang Ika-6 na Utos sa GMA 7, na mukhang ngarag na ngarag na talaga.

Kunsabagay, sa tagal nang inabot ng teleserye na ‘yon sa GMA, natural lang na mangarag ang mga artista.

Remember, halos araw-araw silang nagti-taping noon, dahil hanggang Sabado ay pinalalabas sila. Pero, dahil sa Ika-6 na Utos, mas lalong nakilala si Ryza, ‘di ba?

Nalaman din ng mga tao na magaling siyang artista, lalo na kapag kontrabida siya. Anyway, ang punto ng mga netizen, iba raw kasi ngayon dahil may glam team na si Ryza.

May nag-aalaga na sa itsura niya sa tuwing lalabas siya sa telebisyon. Unlike raw noon, na parang siya lang ang nag-aasikaso sa sarili niya. Pero sana nga, wag lang puro pa-fresh ang mangyari ngayon kay Ryza.

Sana ay mapanood din siya ulit sa mga teleserye, ‘di ba? Sana ay maipalabas na rin ang The General’s Daughter nila nina Angel Locsin. At sana ay magka-pelikula rin siya. Anyway, heto ang chika ng mga fan ni Ryza: @k.conde23 ‘u look gorgeous.’ @princesseusebio08 ‘Buti na lng kapamilya kana…very good decision ka talaga jan neng.’ @iamsuperbababulaga ‘@iamryzacenon iba ang ganda mo po litaw na litaw.’ @saxiebeb ‘ganda mo lalo mula ng maging DOS qa I dol.’ @iamroselynbase ‘Mas gumanda ka lalo nung lumipat ka sa ABS CBN.’ @iamrenesabragat ‘Since po nang naglipat ka sa abscbn love kana namin dito sa davao. Muaaah.’ Well…

Mariel balik alindog, balik Showtime ulit

Sexy momma na ulit si Mariel Rodriguez Padilla, kaya naman balik-trabaho na siya.

Kahapon ay napanood na siya ulit sa ‘It’s Showtime’ sa ABS-CBN, at sobrang excited nga niya dahil maaga pa lang ay lumarga na siya sa studio ng Dos.

Matagal nang na-miss ni Mariel ang pagho-host, at sabi nga ng mister niyang si Robin Padilla, ito ang isang bagay na gusto talagang gawin ng misis niya. Super touch nga si Mariel na pagdating niya sa studio ay may pa-welcome back Mariel pa talaga ang Showtime family sa kanya.