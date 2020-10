Kris, Gideon magdyowa?

Ayaw maniwala ng mga fan, netizen na ‘kaibigan’ lang ni Kris Aquino si Atty. Gideon Pena. Lalo na at inilabas niya ang photo na kumakain sila nina Bimby, Joshua, at kasama nga ang abugado.

“With this pic and by declaring that these are the three persons important to you, are you confirming that Atty. Gideon is now your boyfriend?” tanong ni Joey Rodrigo.

“No, the 3 referred to my mom & my 2 sons… Atty. Gideon read & reread the 2 drafts of my contract & he is 1 of my best friends,” sagot ni Kris.

“Wow Ms. Kris, Josh, Bimby and Atty. Gideon,” reaksiyon ni Kerdubra sa photo.

“He’s part of the celebration because he reviewed my contract,” sagot uit ni Kris.

Mababasa nga ang tila kilig na kilig na reaksiyon ng mga fan sa mga photo na magkasama sina Kris at Atty. Gideon. At kahit paulit-ulit niyang i-explain ang sitwasyon, mas gustong paniwalaan ng mga fan na magdyowa talaga ang dalawa.

***

Tom puno ng kamalasan

Alamin kung bakit nga ba puno ng kamalasan ang karakter ni Tom Rodriguez sa fresh episode ng award-winning drama anthology na ‘Dear Uge Presents: Read My Heart’ ngayong Linggo (Oktubre 25).

Matapos ang kanilang hindi matigil na bangayan, malalaman ni Lalai (Eugene Domingo) na puno pala ng problema ang buhay ng kanyang English tutor na si Elmer (Tom Rodriguez) at ang dahilan ng pagiging matampuhin nito ay ang ex-girlfriend niyang si Claire (Thea Tolentino).

Mas mauunawaan na ngayon ni Lalai si Elmer at ganoon din naman ang lalake na mare-realize na mabait na tao pala si Lalai na may positive outlook sa buhay. Kalaunan, naging matalik na magkaibigan din ang dalawa.

Ngunit panibagong kamalasan naman ang haharapin ni Elmer dahil may grupo na magbabanta sa buhay niya. Ano kaya ang dahilan nito? Sinu-sino sila? Magkabalikan kaya sina Elmer at Claire sa tulong ni Lalai?

Tutukan ang ikalawang bahagi ng ‘Dear Uge Presents: Read My Heart’ ngayong Linggo, 2:45PM, sa GMA-7!