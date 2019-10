Naka-off na ang comment section sa Instagram account ni Kris Aquino. Ang dahilan, ayaw na niyang magkaroon pa ng usapin ang bagong kaganapan sa kanya, pati na sa magkapatid na Falcis (Nicko at Atty. Jesus).

“LEARN from YESTERDAY…

“LIKE TODAY…

“but above all, make sure to LOVE TOMORROW.

“To permanently leave this chapter behind, and embrace all that lies ahead for me, comments for this post shall be turned off. You are FREE to discuss the statement from DivinaLaw, just not on my feed,” caption ni Kris.

Kaakibat nga ng caption na ‘yon sa Instagram ang press statement ni Kris tungkol sitwasyon ng kaso nila ng magkapatid na Falcis. Ang Divina Law Dynamic Lawyering nga ang gumawa ng press statement.

Heto nga ang nakalagay sa press statement:

“Ms. Kristina Bernadette C. Aquino, Mr. Nicardo M. Falcis II, and Atty. Jesus Nicardo M. Falcis III have fairly settled all financial issues and amicably worked out all personal differences. To avoid any future misunderstanding, no further statement shall be forthcoming.”

Habang sinusulat ang istoryang ito, walang bagong post si Kris, at ganu’n din ang magkapatid na Falcis.

Pero siyempre, marami ang matutuwa kung finally ay tatapusin na talaga nila ang mga problemang ito na humantong nga sa patong-patong na demandahan.

Jasmine, Ruru tuloy ang ligaya

Tuloy pa rin ang lambingan sa ere nina Jasmine Curtis Smith at Ruru Madrid.

Katunayan, marami na ang kinikilig sa palabas nilang “Daig Kayo Ng Lola Ko”.

Lalo na at tanggap na nila ngayon ang mga itsura nila. Sumali nga si Bikay sa beauty pageant, at humamig siya ng sangkatutak na boo. May mga hindi pa nakapagpigil at binato siya ng kung ano-ano, ha!

At dito nga dumating si Juancho para protektahan si Bikay. Sinabi niya sa mga tao na hindi man maganda si Bikay, pero mabuti ang kalooban nito. Siyempre, na-touch si Bikay at doon nga nila ipinaalam ang pagmamahal nila sa isa’t isa.

At dahil diyan, inalis na ni Fred Fairy ang sumpa sa kanila, at bumalik na nga sila sa mga dati nilang itsura. Na parehong maganda at guwapo. Kaya siyempre, happy ending sila. At ‘yan nga ang dapat abangan sa Sunday.