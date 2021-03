Ang daming nagtatanong, bakit daw hindi na makita ang Instagram account ni Kris Aquino? Anyare na raw ba?

Hindi nga mapakali ang mga fan na hindi nila nasisilayan ang IG ni Kris. Para sa kanila, kulang ang araw nila kapag hindi nasisilip ang mga bagong paandar ni Tetay sa IG.

Pero `yun nga, habang sinusulat ko ito, hindi pa rin mahanap ang IG ni Kris.

Ang dami ngang nag-aabang sa pahayag ni Kris tungkol sa mga lumabas sa YouTube na diumano ay ‘nakabuntis’ si Josh.

Ang daming naloka sa kuwentong `yan, na nagsimula sa YouTube. Kaya ang mga fan, abang-abang sa Instagram ni Kris.

Pero, bigo nga sila, at again, habang sinusulat ko ito, hindi pa rin lumalabas ang IG ni Kris, kahit paulit-ulit mo itong i-search.

Anyway, ilang mga taong malapit kay Kris ang nagsabi sa akin na ayaw patulan ni Tetay ang mga lumabas na chika sa YouTube.

At giit pa ng taong kausap ko, ‘Sobrang fake news naman `yan!’

At hirit pa ng isang kausap ko, “Sobrang foul na `yan!”

Well, mababasa naman ang galit na galit na reaksiyon ng mga fan ni Kris sa mga gumawa ng pekeng tsismis na `yan tungkol kay Joshua. Wala nga raw konsensiya ang mga taong ito, na ginamit para pagkakitaan ang panganay ni Kris.

Kaloka, sa totoo lang! Dahil milyon na ang views na iba sa kanila, at alam mong kumita talaga dahil sa inimbentong tsismis na it okay Joshua.

Haaaiiiiisssstttt!!!!

Julie Anne super bet ni David

Kinilig ang mga shipper ng #JulieVid tandem sa naging pahayag ni David Licauco tungkol sa leading lady niya sa upcoming GTV series na ‘Heartful Cafe’ na si Asia’s Pop Diva Julie Anne San Jose.

Sa naganap na Kapuso Brigade Zoomustahan, na-curious ang mga fan sa sagot na kung ano ang masasabi ni David ngayon na nagkakasama na silang dalawa sa mga eksena.

“She’s very nice. As we all know maganda naman talaga si Julie and she’s very talented. But ang pinakahinangaan ko sa kanya is ‘yung mood niya at 8 a.m. is not different from ‘yung mood niya sa last scene. I think that says a lot about her na masipag talaga siya at gusto niya ‘yung ginagawa niya. Sinabi ko nga sa kanya ‘yun, e. Na parang ang galing at ‘di ko siya nakita ever na sumimangot,” sabi ni David na halatang super bet din si Julie Anne.

Kalat na sa social media ang mga behind-the-scenes photos ng ‘Heartful Cafe’ at hindi talaga maikakaila ang kanilang chemistry. Kaya naman, todo abang na sila sa nalalapit na paglabas nito sa GTV!