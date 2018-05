Kris bumulaga sa birthday party ni Bistek

Ang universe na nga ba ang gumagawa ng paraan para palaging maglapit sina Mayor Herbert Bautista at Kris Aquino? Nagkakataon lang ba talaga, na kung nasaan si Kris, palaging nandun din si malapit na lugar si Mayor Bistek?

Anyway, birthday ni Mayor Herbert last May 12, at simpleng selebrasyon lang ang naganap kasama ang mga mahal niya sa buhay.

Pero tulad ng ibang sikat na personalidad, hindi puwedeng isa lang ang magiging birthday party, dahil may mga hihirit at hihirit pa rin na mga kaibigan para makasama ang birthday boy.

Kaya last Wednesday night, gumawa ng paraan ang mga high school friends ni Bistek para surpresahin siya sa kanyang kaarawan. Sa isang restoran sa Quezon City ginanap ang pasurpresa nila kay Mayor Herbert.

At ‘yun na nga, bukod sa surpresang ‘yon ng mga kababata niya, may isang bonggang surpresa pa rin na bumungad sa party ni Bistek.

Ang kuwentong nasagap ko, nung mga oras na ‘yon, nasa location na malapit sa restoran na ‘yon ang shooting ni Kris ng pelikula na kasama sina Joshua Garcia, Julia Barretto.

Eh, nagkataon na change camera ang drama nila sa shooting, kaya nagkaroon ng oras si Kris na magpaalam muna sa shooting. Kung paano nalaman ni Kris na may pa-party si Herbert sa malapit na restoran nila, ang hinala ng iba, nakikita raw kasi sa cellphone ang location ng mga kaibigan mo o mga nasa cellphone mo.

Like baka lumabas na ‘Herbert Bautista is nerby… bla-bla-bla…’ sa cellphone ni Kris.

At ‘yun na nga, nagulat din si Mayor, na hindi lang ang mga highschool barkada niya ang nakita niya sa surprise birthday party na ‘yon para sa kanya, kundi pati na si Kris, na bigla ngang dumating.

Nag-hi lang daw si Kris sa mga kaibigan ni Herbert. Pero siyempre, umulan ng biruan nung gabing ‘yon.

May nakarinig na kesyo biniro talaga si Bistek ng mga kaibigan niya, like, ‘Pare kaya pala nagpaba­ngo ka.’

Happy si Mayor sa pre­sence ni Kris. Pero sa ngayon, ang alam ko talaga, nasa ‘friendzone’ stage pa rin talaga sila.

Kapuso pa rin

Janice binulag sa ‘Magpakailanman’

Ang bongga lang ni Janice de Belen, na kahit sabi-sabing Kapamilya na naman siya, at kasama siya sa teleserye nina Maricel Soriano, Angel Locsin, hindi pa rin niya tinalikuran talaga ang GMA 7, ha!

Katunayan, mapapanood pa rin siya sa Magpakailanman sa May 26. Kahit tried and tested na ang husay niya sa pag-arte, siguradong marami na naman siyang paiiyakin sa mga eksena niya sa Magpakailanman dahil isang challenging at nakakaantig na kuwento ng isang guro ang gagampanan niya.

At hindi lang siya basta-bastang teacher dahil bulag ito. Idagdag mo pa ang mga anak niyang pinalalaki niyang mag-isa dahil isa siyang single mom. Paano kaya nalalampasan ni Teacher Tina ang mga pagsubok na kinakaharap niya sa araw-araw?

Kasama sina Mika dela Cruz, Bing Davao, Kevin Sagra, Jhiz Deocareza at Jayzelle Suan, wag palampasin ang isa na namang inspiring story na hatid ni Ms. Mel Tiangco sa Magpakailanman ngayong Sabado. ()