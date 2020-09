Kris binawalang magbalik TV ng mga doktor

Pagdating sa entertainment department ng TV5, si Direk Perci Intalan ang tamang tao na dapat tanungin. At sa tanong ng mga fan kung matutuloy ba ngayong Setyembre ang show ni Kris na Love Life with Kris, ang sagot niya…

“Wapa pa akong update. We’re just waiting for her production team kung kailan sila ready with the show.

“Hindi ko sure kung anon a ang status nila now.”

Well, meaning, wala pang nakikipag-ugnayan sa kanila mula sa prodyuser, o sa kampo ni Kris.

Anyway, inusisa ko rin ang mga taong malalapit kay Kris. Kasi nga, maraming fan ni Kris ang nangungulit na, kung kailan ba talaga mapapanood ang idolo nila.

Di ba nga, dapat ay noong Agosto 15 ipinalabas ang Love Life with Kris, at nag-release na nga si Kris ng promo materials. At nakita na rin na dumalaw siya sa studio ng TV5, at nagtsikahan pa sila ni Raffy Tulfo.

Pero, after that, `yun na nga, may mga lumabas na hindi matutuloy ang show ni Kris, at abangan na lang ang mga susunod na kabanata.

Well, ayon nga sa ilang tao na malapit kay Kris, malabo na ngang mapanood ito sa TV5, o sa kahit anong palabas o istasyon, ngayong 2020. Ang kalusugan ni Kris ang rason.

“Hindi na siya magtatrabaho for the rest of 2020. Wala siyang fit to work clearance from her doctors. Kailangan ituloy ang health recovery niya,” sambit ng kachika ko na malapit kay Kris.

Sa sitwasyon nga naman ngayon, na nandiyan lang ang coronavirus, at alam naman natin ang kundisyon ng kalusugan ni Kris, na madaling mahawaan ng ano mang sakit, mahirap na nga namang sumugal.

“Aanhin mo ang kinikita mong pera, kung lagi namang mapupunta lang sa pagpapagamot,” saad pa ng kausap ko.

Oo nga naman, hindi basta-basta ang pagpapagamot ni Kris. Di ba nga, nagpupunta pa siya sa Singapore para malaman ang tunay niyang sakit, at para magpagamot na rin.

“Hindi talaga siya nabigyan ng ‘fit to work’ clearance ng mga doktor niya. Para sa general well being naman ni Kris ang lahat. Pag malusog na talaga siya, at pag wala na sigurong virus, aarya na ulit siya,” chika pa ulit ng taong malapit kay Kristeta.

Siyempre, nalungkot nang husto ang mga fan ni Kris. Ang iba nga, sinasabi nila na bumili lang sila ulit ng telebisyon para kay Kris. Hindi na nga raw kasi uso ang telebisyon ngayon, at sa laptop, iPad, cellphone na lang sila nanonood.

Pero para kay Kris, muli silang bumalik sa telebisyon, pero `yun na nga, naudlot pa, kaya sobrang lungkot nila.

Ang alam ko, nasa Tarlac si Kris ngayon kasama ang mga anak niyang sina Joshua at Bimby.

At sabi nga ni Kris noon pa, ang main goal talaga niya sa buhay ay huwag mawalan ng ‘nanay’ sina Joshua at Bimby.

“Mahirap pag sumabak siya sa production, laging nasa bingit ng mahawaan siya ng COVID-19, di ba?” sey pa ng kausap ko.

Kunsabagay, sangkatutak na tao kasi ang makakasalamuha ni Kris once bumalik siya sa trabaho. Nandiyan ang make up artist, stylist, writer, producer, at ibang staff ng production, at siyempre, iba’t ibang guest na artista, o ordinaryong tao.