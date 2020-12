Kris, Bimby, Josh negatibo ulit sa COVID

Hindi ko na mabilang kung pang-ilang beses nan gang sumabak si Kris Aquino, at mga kasamahan niya sa bahay, pati na ang mga anak na sina Josh at Bimby, sa swab test, at kung ano-ano pang test na may kinalaman sa coronavirus.

At nito ngang Dec. 04, muli ngang sumabak ang lahat ng tao sa tinutuluyang condo ni Kris, dahil na rin sa may nag-positibo nga siyang mga tauhan, na hindi naman talaga sa condo unit nila nakatira, pero nakakasama nga nila.

“Thank You for your love & prayers- my team, sons, and i are all definitely NEGATIVE, we got the results of our PCR from MMDC last night.

I’m on standby now for @shopee_ph’s thanksgiving year-ender. And later today I’ll be taping a 12/12 Play & Win segment buy @lunchoutloud.ph.

“Next week be ready for some exciting #KrisChristmasGiveaways and Surprises. #lovelovelove,” post ni Kris kahapon.

At siyempre, tuwang-tuwa ang mga follower niya. Kilig na kilig na silang mapanood si Kris kahit sa TV guesting nito sa Lunch Out Loud ng TV5. (Dondon Sermino)