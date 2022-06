Kris bilyon gamutan sa Tate

Chinika ni Cristy Fermin na bilyon ang gagastusin ni Kris Aquino sa pagpapagamot sa Houston, Texas.

Sa episode ng “Showbiz Now Na” sa YouTube, sinabi ni Cristy na “sa Houston, Texas available ang lahat ng magpapagaling na proseso sa kanyang gamot at ‘yung gamot na ‘yun malalaman pa lang ang effect sa kanya kung okay o hindi mula eight to 12 months.”

Napag-usapan nina Cristy, Romel Chika at Morly Alinio ang malaking gastusan sa pagpapagamot ng mommy nina Joshua at Bimby.

“Alam n’yo pag nag-aadition, naku lahat ng pagdadagdag ng mga numero, grabe pala bilyon pala ang aabutin ng dalawang taon niya,” saad ni Cristy, ayon daw sa kanyang source.

Sambit naman ni Romel Chika, papunta pa nga lang sa Houston ay milyones na ang inabot ni Kris matapos umupa ng private plane.

“Oo, isipin mo nandoon ‘yung gamot, iko-contain siya na nasa isang hospital lang siya na nandoon na ang mga doktor na kailangan niya kung ilang doktor ‘yun, lahat ng gamot doon na rin sa hospital na ‘yun magmumula hindi na siya ililipat pa.

“Ang hirap ng ganu’n araw-araw na paggising mo hindi mo alam kung anong nakatakdang kapalaran mo,” saad pa ni Cristy. (IS)