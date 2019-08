Kris bet mag-teleserye sa GMA

Lolit makikiusap sa Kapuso

Ni: Rose Garcia

Diretsahang sinabi ni Kris Aquino sa manager at ngayo’y social media influencer na si Lolit Solis na i-negotiate na lang daw siya ng dating mana­ger nito ng tele­serye sa GMA-7.

At ang gusto ni Kris, same time-slot ng “Ika-6 Na Utos” na dating pinagbidahan nina Sunshine Dizon at ng supposedly, leading man niya sana sa 2019 MMFF na “(K)Ampon” na si Gabby Concepcion.

Nag-back out na si Kris sa movie at sa Instagram post ni ‘Nay Lolit na para raw naglaro ang kapalaran kay Kris at nanghihinayang din ito sa balik-tambalan sana ng dalawa. Pero, say niya, minsan ang mga ganitong setbacks ay for the better.

Sinagot ito ni Kris na chill lang siya and in fact, magbi-beach na lang daw sila ng mga anak niya para hindi niya maalalang dapat kahapon, August 20, ay first shooting day niya.

At saka niya sinabing, “Maybe kagaya ng pag-negotiate mo for me ng Startalk before, you can negotiate with @gmanetwork a teleserye, same slot as Ika-6 Na Utos na super sinubaybayan namin.”

At saka niya sinundan ng hashtag na faith.

Tinanong namin si Nay Lolit kung ine-negotiate niya nga si Kris sa GMA, sey naman niya, “Oo, bakit hindi. Sasabihin ko na ­available siya at in fairness kay Kris naman din ‘di ba?

“Kaya lang siyempre, hindi naman ako magde-decide ‘no, nasa GMA pa rin kung okay sa kanila, ‘di ba?”

***

Humabol si ­Matteo Guidicelli sa gina­nap na celebrity premiere ng Regal Films’ “Mina-Anud” sa Greenhills Theater. After that, dumiretso na ang cast sa 80th birthday party naman ni Mother Lily Monteverde sa Valencia­ Events Place.

I’m sure narinig niya ang magagandang comment sa kanya sa ipinakita niya sa pelikula. Kami mismo ay napabilib ni Matteo. May kutob kaming kahit matagal ng aktor si Matteo, marami ang nagulat na hindi siya nakakahon sa “Mina-Anud”.

Mahuhusay lahat ng mga bida. Si Jerald Napoles ay consistent naman sa pagpapakita ng kahusayan nito sa pag-arte. At si Dennis Trillo na walang kupas bilang isang napakagaling na aktor sa henerasyong ito.

***

Droga tinalakay

sa ‘Mina-Anud’

Ngayong araw na ito, August 21, ang simula ng showing ng movie sa mga sinehan. Base sa tunay na pangyayari ang movie kunsaan, tone-toledang cocaine ang natagpuan ng mga mangingisda sa dagat ng Samar. Sa halip na sobrang seryoso, nagawa ng director nito na si Kerwin Go na maging light pa rin ang kabuuan ng pelikula pero magmamarka ang malaking epidemic na dulot ng droga.