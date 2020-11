Kris Bernal maraming demand sa GMA

Nag-post si Kris Bernal sa kanyang Instagram na “You’ll inspire some and you’ll annoy others. Whatever the case may be, keep moving, keep learning, keep growing. It’s been a while. I’ve missed you. Good morning, mga Kapuso.”

Open si Kris na wala na siyang kontrata ngayon sa GMA-7 at isa siyang freelance artist. Kaya nga magbibida si Kris sa isang serye sa TV5 kasama sina Jake Cuenca, Joem Bascon at Isabella de Leon.

Pero nakakatuntong pa rin siya ng GMA tulad nga ng IG post niya dahil ang alam namin, wala pang pinipirmahang kontrata si Kris sa kahit na anong networks o management.

Sa pagkakatanda namin, hindi ito ang unang pagkakataon na hindi agad nag-sign-up si Kris bilang Kapuso. Yung last time rin na pumirma siya, nabalita pa nga ang pagpunta niyang mag-isa sa ABS-CBN at diumano’y “nilalako” raw nito ang sarili. Pero ending, nanatili pa rin Kapuso ang isa sa mga StarStruck ultimate winner.

Kung tama ang balita namin, under negotiation pa raw ang kontrata ni Kris. May mga demands daw kasi ito ngayon at isa na rito, ang pagkakaroon ng co-manager. May ilang manager na rin daw ito na nilapitan.

Malalaman pa kung ia-allow ng GMA-7 ang co-management kay Kris bilang iba kasi kapag ang artist, nagsimula na eklusibong mina-manage ng network.

Kaya hindi totoo ang sumbat at tila pagpo-provoke ng netizen kay Kris na kesyo hindi raw ito nire-renew ng GMA-7.

Isa si Kris sa maituturing na “prinsesa” ng Kapuso at halos lahat ng proyektong ginagawa niya ay challenging at bida siya. Well, sana ay maging matalino nga si Kris sa magiging desisyon niya lalo na ngayong mga panahong ito.

Kita sa YouTube ni Alawi binigay sa mga biktima

Personal na nagpunta si Ivana Alawi sa Isabela at Cagayan para mamahagi ng kanyang tulong sa mga nasalanta ng bagyong Ulysses.

Nag-repack si Ivana kasama ang kanyang pamilya ng napakaraming relief goods na siyang ipinamahagi niya sa mga biktima ng bagyo. Ang naging video niya sa kanyang YouTube vlog na merong 9.92 million subscribers na “Happy Birthday Mama Alawi” ay idinonate niya at siyang ginamit. Hindi pa man niya kinikita o nakukuha ang income mula sa naturang video, pero in-advance na ni Ivana.

Sakay si Ivana ng chopper nang magpunta sila ng Isabela at Cagayan.

Tuwang-tuwa ang mga taga-Norte sa sexy actress. Karamihan sa mga comments ay “Ang bait-bait ni Ivana.”

Na-appreciate rin nila ang simpleng black shirt at black pants na suot niya na sabi sa comment na nabasa namin, “Ang ganda-ganda ni Ivana sa simpleng suot niya.”

Pinuri rin si Ivana ng mga tao roon na nagtanggal daw saglit ng mask kahit alam nilang takot ito sa COVID-19 para lang pagbigyan ang kahilingan ng mga ito na mapakita niya ang kanyang mukha at smile.

Napikon, nakipagtalakan: Derek tinikman lang daw si Andrea

“Seen” lang ang mensahe na ipinadala namin kay Derek Ramsay.

Naiintindihan naman namin siya kung hindi pa siya ready na sumagot sa kahit anong tanong tungkol sa kanilang dalawa ni Andrea Torres at kung totoo nga ba na break na sila.

Sa isang banda, naiintindihan din namin ito kung hindi magawang makapagpigil sa mga namba-bash sa kanya sa Instagram.

Sangkaterba ang bashers at haters ni Derek. Kumbaga sa isang krimen, kung si Derek ang inaakusahan, guilty na agad ito sa publiko.

Sinagot din ni Derek ang nag-comment sa IG niya na si @sharediputa na: “Tapos na tikiman si babae nang-agaw kay Joane kaganda ni Joane pinagpalit sa big boobs ngayon tinikman lang din pala kawawa si girl.”

Sinagot ito ni Derek nang, “wag naman po bastos.”

At ang nag-comment na si @jev2022 na, “kung big boobs mn at least di siya single mom. At lalong di siya papalit palit ng bf.”

Kaya sinabihan ito ni Derek nang, “dear there is nothing wrong being a single mom. That is actually something you should admire. I know you are just defending Andrea but pls do it naman without being hurtful. Tnx.”