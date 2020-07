Kris Bernal hirap na sa negosyo

Nagpaka-good samaritan si Kris Bernal sa mga kapwa niya nagma-manage ng mga negosyo na humaharap sa krisis ngayong may COVID-19 pandemic.

Sa Instagram ay ikinuwento niya na naglalaan siya ng panahon upang tulungan ang mga lumalapit sa kaniya na small business owners.

“I’ve been taking on some free small business shout outs to help out anyone whose business has been struggling during these times. I take my support seriously – with setup! Lol! Ang hirap din maging food blogger! Anyway, I do this to match the business owner’s efforts,” sabi niya.

Ramdam ni Kris ang hirap na dinaranas ngayon ng mga katulad niyang may negosyo kaya naman naisipan niyang gumawa ng paraan para kahit papaano ay makatulong sa kanila. (Dondon Sermino)