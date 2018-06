Kris, Atty. Gideon nakakakilig ang ‘ligawan’ sa instagaram

Pumapag-ibig nga ba si Kris Aquino ngayon? At ang abogado na si Atty. Gideon V. Pena na mula sa Bicol ba ang nagpapatibok ng puso ni Kris?

Marami nga ang kinikilig sa palitan ng mga Instagram, Twitter post nina Atty. Gi­deon at Kris, at karamihan ay nagsasabing sana ay mauwi sa totohanang relasyon ang lahat.

Nag-post nga si Atty. Gideon sa kanyang Twitter, IG account ng photo niya na may caption na, “Sana sa susunod na paglingon ay nariyan ka.”

At sa Instagram post ni Atty. Gideon ay sumagot si Kris na:

“Atty. G – if this is for me, wait lang please – I’m shooting for @samsungph now… but if it’s not – she’s a very luck girl. (Sorry ha, the original Twitter posts were already sent to me by several people & this now popped up on my phone. Change of setup so I got to check (IG).”

Nasundan pa ‘yon ng pag-reply ni Atty. Gideon kay Kris na:

“@krisaquino it’s just a shout into the void. The things I really mean are sent in private. P.S. Check your viber.”

Oh, ‘di ba? Meaning, ang mga personal na chikahan nila, mas dapat na personal o private lang, at hindi ipangalandakan sa lahat. Kumbaga, hindi pang-show lang.

Tiningnan namin ang IG story ni Atty. Gideon, at ‘yun na nga, may picture siya na may kasamang isang babae, pero pareho nilang tinakpan ang mga mukha.

“Ang biglaang lakad natutuloy” sabi ni Atty. Gideon sa photo na ‘yon.

Obyus na si Kris nga raw ‘yon, mula sa kutis, bag, at sapatos, at pati na rin sa sukat ng katawan.

Kasunod pa ang IG story na ang picture naman ay sina French President Emmanuel Macron kasama ang misis nitong si Brigitte Macron, na oo nga pala, mas may edad ang babae sa lalaki.

Hindi ako sure kung ilang taon na si Atty. Gideon, pero ang sabi ay sampung taon ang agwat ng edad ni Kris sa kanya.

Nilagyan ni Atty. Gideon ang picture na ‘yon ng caption na:

“We need people who dream impossible things, who maybe fail, sometimes succeed, but in any case who have that ambition…”

– Emmanuel Macron.

Anyway, nagsimula sa Twitter ang lahat noong ipagtanggol ni Atty. Gideon si Kris sa laban nito kay Asec. Mocha Uson. Napansin ni Kris na pareho sila ng principle ni Atty. G­ideon sa politika.

Nasundan ‘yon nu’ng inimbitahan ni Kris si Atty. Gideon na maging guest sa ‘Unscripted­ With Kris’ at agad nga silang nagkagaanan ng loob.

Anyway, ‘yun na nga, marami ang kinikilig sa kanilang dalawa. Nagkakaligawan na nga ba sina Atty. Gideon at Kris?

Sa IG post ni Kris, nagkomento si @toe_oriola na:

“Saw the Ig story of Atty. with the bear stickers… so happy for you Ms. Kris… truly an #inspired #girlboss.”

At sinagot naman ito ni Kris na:

“@toe_oriola he’s really a FRIEND – wag na natin gawing complicated pa… he deserves for the World to know he’s available & not interested in me in a romantic way. Because he should have options & not be a ‘victim’ of ­other people’s expectations – hence this r­eply.”