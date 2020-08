Kris Aquino sa TV5 kanselado ulit

Hindi matutuloy ang balik-telebisyon ni Kris Aquino sa TV5 on August 15! Kinumpirma ito ng isang source ko na taga-Kapatid network.

Hindi sa TV network na pag-aari ng kompanya ni Mr. Manny V. Pangilinan nagkaroon ng problema.

May ‘gusot’ diumano si Kris (o someone na involved sa show) sa dapat ay producer ng “Love Life with Kris” na blocktimer naman sa TV5.

“Hindi ako sure sa name ng producer, pero ‘yung company, nabanggit sa akin. Hindi ko sure kung ano ang talagang problema, pero hindi na sila matutuloy sa August 15!” pagkukumpirma ng source ko.

Ang alam ng source ko, inilalapit ang show ni Kris sa businessman at former politician na si Albee Benitez na sinasabing maraming shows na ipo-produce for TV5.

“Kung magkakatuluyan sila, ‘yung show ni Kris, malamang mid to late September pa,” sabi ng source ko.

Ano kaya ang naging problema talaga sa show na ‘yon?

Maganda ring marinig ang side ni Kris at ng dapat ay producer ng “Love Life with Kris” para maging clear ang lahat.

Bukas ang mga pahina ng Abante para sa sides nila kung nais nilang linawin kung ano ang dahilan kung bakit hindi tuloy ang show ni Kris sa August 15! (Jun Lalin)