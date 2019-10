Kris Aquino midaug sa PMPC Star Award for Television

Ang mga anak nga silang Josh ug Bimby ang midawat sa pasidungog nga Ading Fernando Lifetime Achievement Award sa adunay sakit nga aktres nga si Kris Aquino sa bag-o lang nahuman nga 33nd PMPC Star Awards For TV, niadtong Oktubre 13, 2019.

Sa Henry Lee Irwin Theater, Ateneo de Manila University, Quezon City gihimo ang maong seremonya.

Sa video nga gipakita ni Kris sa Twitter, madungan ang pagbasa ni Bimby sa speech sa iyang mommy, samtang gigunitan ni Josh ang tropeo.

“She wanted me to tell you that “John En Marsha,” which was one of Mr. Fernando’s masterpieces was something very special for her and my lolo (Ninoy Aquino). The few Christmas nights they were all allowed to stay with him in Fort Bonifacio was in her memory, so much like a real life John and Marsha. That was the magic of TV–that my lolo’s prison cell could be transformed for my mom into her favorite sitcom,” sa gibasa ni Josh sa pamahayag ni Kris.

“TV was very good to my mom and our family,” dugang niya.

Una nang miingon si Kris sa Instagram nga dili kini makatambong tungod kay kinahanglan niyang moadto sa Singapore alang sa health check-up sa wal gibutyag nga “personal struggles”. (jess campos)