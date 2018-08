Kris, Angel to the rescue sa mga biktima ng baha

Inspirasyon ni Kris Aquino si Angel Locsin, pagdating sa pa­giging matulungin sa kap­wa. May netizen nga na nagsabi na pareho sina Angel at Kris na beauty with a heart.

“Gel is an inspiration,” sagot ni Kris.

Anyway, sa mga ganitong sitwasyon, na may mga kababayan tayong na­lubog ng baha, biktima ng mga sakuna, isa nga si Angel sa mga artista na nauuna sa pagbibigay ng tulong.

Agad nga ring nanawagan si Angel sa mga ka­babayan natin na tulu­ngan ang mga biktima ng ‘habagat’ o pag-ulan at baha.

Nagbibigay rin siya ng tips sa kung saan mas madaling dumaan, para sa mga gustong makatulong. At kung ano rin ang magandang ibigay sa mga biktima.

“We avoided flooded areas by passing thru commonwealth litex. This route is recommended if you are planning to visit Burgos Elementary school evacuation center rin. Thank you and stay safe!

“For those who are thinking of giving hot meals & other essentials, Last night, may estimated 500 evacuees sa Kasiglahan Village Senior High School Montalban, Rizal… I don’t have the total head count kasi medyo magulo pa last night…but you could check & see for yourself 🙂

“Thank you my @iammanginasal family for providing almost 500 hot meals for 3 evacuation centers in Malanday, Marikina last night.”

Isa nga si Angel sa ti­nawagan ni Kris para ta­nungin kung ano ang mas magandang ibigay na tulong sa mga biktima ng ulan, baha. At sabi nga, mas maganda nu’ng mga oras na ‘yon na magbigay ng maiinit na pagkain.

Anyway, heto nga ang mga post ni Kris sa karanasan niyang ‘yon.

‘Kalurx- tadhana nga naman (yung name ng school)… I am from the 3rd district of QC. Nagtanong po ako sa mayor namin kung meron pang matutulungan- no need na raw. Called my friend, Cong Bolet Banal- he said: “Kris, si Cong Miro ng Marikina ang nagulpi ang area- kapitbahay natin.”

“We communicated, i­nubos ni Alvin & Bincai ang Ariel, Pantene, Safeguard, Cheez Whiz, and Lucky Me from both Pure Gold & SM Hypermart. Sinabi kong try namin magdala ng mainit na hapunan- malayo ang branches ko ng Chowking so dun sa malapit na branch ako nakapag bulk order. May ready stock kami sa house na Unipak & Healthy Family.

“Sinabihan akong pahatid na lang kasi ‘di pa malakas ang katawan. Pero turo ng mom, sa gitna ng sakuna, mahalaga ang personal na effort. Worth it po kasi naparamdam ko sa kanila- hindi kailangang naka-posisyon para magbigay ng tulong at maki-simpatya sa mga kapwa Pilipino.

“It was my honor to give back to my country. And w/ no political agenda (bawal po sa endorsement contracts)- itutuloy ko po ang mag-share ng blessings na tinatanggap namin ni kuya josh & bimb. God bless you all. #lovelovelove.”

“I saw pictures of suffering & I knew I’d feel guilt by continuing to rest & ignoring it… maybe it’s because I’ve already experienced what it’s like to rebuild from zero that I knew a little personal effort from me could make a difference… some will criticize me for posting our effort to help- my answer- hindi naman para sa inyo ang ginawa ko… sana maraming ma-encourage na mag-share din ng blessings nila dahil ang sarap ng feeling makakita ng mga ngiti at makarinig ng THANK YOU.

“This was just a girl who has been given the privilege to resurrect from the ashes doing her share to uplift others- you see she knows what it’s like to feel like there was no tomorrow- yet she found the strength & she battled on. She’s trying to not let what hurt her in the past make her bitter, she’s doing her best to live a life where she has become better.

“Tonight was for you, mom. Your baby did what she knows in her heart would make you smile. After all, I’ll always try to be the best version of me because i want to be more like you.”

May nagpu-push kay Kris na tumakbong senador sa susunod na taon. Tutal naman daw, nasa dugo niya ang politika, at sa ginagawa niya ngayon, daig pa niya ang mga politiko.

“Mas okay nang magtrabaho ng marangal at palaguin ang mga ne­gosyo naming para yung pagtulong ay hindi na pagdududahan pa,” sagot lang ni Kris.