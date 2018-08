Kris #5 sa ‘Vanity Fair’s Must-See Photos’

Pauwi na ang entourage ni Kris Aquino na sinamahan siya sa katatapos pa lang na ‘Crazy Rich Asians’ premiere night kung saan ay nai-report nga na isa si Kris sa pinakasikat among the cast members ng nasabing movie na ito base sa reaksiyon ng mga nakiusyuso sa Hollywood Boulevard.

Obviously ay nakisama ang kanyang kalusugan kahit nga raw meron pa rin siyang low blood pressure that night, pero the show must go on.

Sa IG photo ng grupo ay may nag-congratulate nga kay Krissy sa comment section for landing #5 sa Vanity Fair’s Must-See Photos sa Crazy Rich Asians premiere dahil na rin sa kanyang kabogerang yellow gown na ang syala-syala ng dating at ang mga jewelries niyang nakakalokah nga ang presyo, noh!

Her inclusion sa list ng Vanity Fair really made a mark, kaya nga raw totoong Pinoy pride ang dating Presidential­ daughter lalo na at ipinakita nito sa buong mundo na hindi hadlang ang sakit para sa isang commitment na natanguan unless sobrang lala na talaga ito.

Pinasalamatan ng Digital Queen ang mga Fil-Am na sumugod sa Boulevard na talagang nakapagtawag ng pansin­ dahilan nga upang masabing pinakasikat siya among the cast members ng pelikulang ito.

At dahil nga nakatulong nga siya sa pagbukas ng pinto para sa iba pang Pinoy talents, nasabi ng author/producer ng Crazy Rich Asians na mas marami pa siyang Pinoy talents na kukunin para sa kanyang succeeding projects dahil bilib siya sa mga Pinoy.

Kaya, kung ano ang napag-usapan man sila sa Paris ni Heart Evangelista, yun daw ang dapat abangan sa mga susunod na araw.

Bongga!