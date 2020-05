Krimen sa Ilocos Region bumaba

Nasa 75 na porsyento ang binaba ng index crime sa buong Region 1 mula noong ipapatupad ang Luzon-wide enhanced community quarantine (ECQ), ayon sa Police Regional Office 1 (PRO1).

Ayon kay PRO1 information officer chief P/Maj. Winnie de Vera, nakapagtala sila ng 56 index crime mula Marso 17 hanggang Abril 29 na 75 porsyento mas mababa noong nakalipas na Pebrero 2 hanggang March 16 ngayong taon.

Ang index crime ay crimes against person gaya ng murder, homicide, physical injury, at rape at sa mga robbery, theft, carjacking, at cattle rustling.

Sinabi ni De Vera, nakapag tala din sila ng 10 murder, isang homicide, 14 na phusical injury, 7 rape, 6 na robbery, 14 na theft at apat na carjacking mula Marso 17 hanngang Abril 29, 2020.

“Due to the ECQ, people are mostly inside their homes and there is a liquor ban which is deterrent to crime,” ani De Vera. (Allan Bergonia)