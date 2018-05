Krimen sa Central Luzon bumaba ng 25%

Dahil sa maigting na kampanya ng kapulisan sa pagtugis sa mga criminal at walang puknat na police operations at sa patuloy ng Project ‘Double Barrel’, bumaba ng halos 25 porsiyento ang krimen sa buong Central Luzon na kinabibilangan ng lalawigan ng Bulacan, Pampanga, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Aurora at Zambales.

Ito ang ibinunyag kamakalawa ni P/Chief Supt. Amador V. Corpus, regional director ng Police Regional Office 3 (PRO3) kaugnay ng Regional Election Security Forum kungsaan kung ikukumpara mula January 1 hanggang April 30, 2017, bumaba ang krimen sa rehiyon ngayong taon sa kaparehong panahon bunga ng pokus na kampanya ng kapulisan laban sa krimen.

Partikular na tinukoy ng opisyal ang pagbaba ng halos 25 porsiyento ng krimen sa unang apat na buwan ng taong kasalukuyan sa walong kasong tinututukan ng awtoridad tulad ng murder, homicide, robbery, theft, physical injury, motornapping, carnapping at rape.

Nakapagtala ang PRO3 sa walong focused crimes mula January 1-April 30, 2017 ng 3,237 habang umabot lamang sa 2,242 crimes ang naitala sa kaparehong panahon ngayong taon.

“This significant decrease in crimes can be attributed to the leveling up of our anti-criminality measures particularly on motorcycle riding suspects and our resumed anti-drug campaign as well as the continuous community support which contributes a lot in addressing lawlessness in the region,” ayon pa sa opisyal.