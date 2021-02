Kouame ‘titikman’ sina Fajardo, Aguilar

NAGLALAWAY si 6-foot-10 slotman Angelo Kouame na makatapat ang mga premyadong sentro ng Philippine Basketball Association (PBA) na sina six-time Most Valuable Player June Mar Fajardo ng San Miguel Beermen at Japeth Aguilar ng Barangay Ginebra Gin Kings.

Handang kumasa si Kouame sa naturang dalawang elite player sa sandaling opisyal na itong mapabilang sa Gilas Pilipinas, na pinaplanong gawing guest team ng PBA sa nalalapit na 2021 Philippine Cup.

“That’s for sure, those two (Farado and Aguilar) because they have dominated the league for so long. I like to accept the challenge because they are my kuyas so for me playing against them is something,” wika ng Ateneo big man, na malapit nang maaprubahan ang naturalization process para maging Filipino citizen.

” I think it’s gonna be a really challenging for me but I would like to accept this challenge,” saad pa ng UAAP Season 81 Rookie of the Year sa programang “The Game” ng One Sports nitong Huwebes.

Samantala, inilahad naman ng 23-year-old Ivorian na “blessed” ito sa kanyang naturalization.

Sa isang online forum sa pangunguna ni Senate Committee chairman Dick Gordon, aprub na ang pagpasa sa Senate Bill No. 1692 para sa naturalization ni Kouame at SB No. 1391 para kay Spaniard footballer Bienvenido Marañon. (Janiel Abby Toralba)