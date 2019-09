Kouame, Thirdy mabangis UE Red Warriors pinanis

MABAGAL ang simula pero uminit sa third quarter sina Thirdy Ravena at Angelo Kouame para gihayan ang defending champions Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles sa 85-68 pananambak sa University of the East (UE) Red Warriors kahapon sa UAAP Season 82 men’s basketball tournament sa SM Mall of Asia Arena.

Sa unang laban, nasungkit na ng National University (NU) Bulldogs ang unang panalo matapos katayin ang FEU Tamaraws, 61-39.

Namuno para sa koponan sina Dave Ildefonso na humataw ng 20 points, walong rebounds, Migs Oczon na may siyam na puntos at pitong rebounds at si Shaun Ildefonso na nagtala ng walong puntos at anim na rebounds.

Bumida sa opensa ng Blue Eagles sina Kouame na may 16 points at 12 rebounds kasama pa ang tatlong blocks, dalawang assists at isang steal.

Hindi nagpaiwan si Ravena na umiskor ng 15 points, limang rebounds, apat na assists, dalawang blocks at isang steal para iangat ang Blue Eagles sa 6-0 record habang lugmok sa 1-5 marka ang UE.

Sa unang dalawang quarter, umariba ang panig ng Red Warriors ngunit papasok sa third quarter pinangunahan ni Ravena ang Ateneo sa kanyang back-to-back shots para makuha ang kalamangan, 39-35.

Isang tres mula kay Adrian Wong ang nagbigay sa pinakamalaking kalamangan ng Ateneo, 69-47.

“I was pretty happy with the third quarter. Ultimately, we got the win and we move forward now into UP,” saad ni Ateneo head coach Tab Baldwin.

Sa main game naman kagabi, isang three-point shot mula kay Juan Gomez de Liano ang nagpanalo para sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons 72-71 kontra sa De La Salle University Green Archers.

Bumida sa opensa ng Fighting Maroons si Kobe Paras na humataw ng 19 points, tigalawang rebounds at blocks, katulong si Bright Akhuetie na may 17 points, 14 rebounds, tatlong assists, dalawang blocks at isang steal.

Angat sa 5-1 ang UP habang lugmok aa 2-4 ang La Salle. (Janiel Abby Toralba)