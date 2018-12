Kouame dumepensa: Aksidente kay Akhuetie ‘di sadya

NAGPUPUYOS ang dominanteng komunidad ng Unibersidad ng Pilipinas kay Angelo Kouame na natuhod sa likod si Bright Akhuetie na ‘di maiunat nang husto ang kaliwang hita, sumalampak sa sahig at inilabas ng court sa may 6:31 ng 3rd quarter.

Pakiramdam ng UP Fighting Maroons, maaring mas nakaangas sila kundi matagal na naglaho ang Nigerian center na kinailangang yelohan ang left knee bago nakabalik sa may 7:00 ng payoff period ng 81st UAAP men’s basketball best-of-3 finals game 1 noong Sabado.

Ang huling ratsada na lang ng defending champion Ateneo de Manila University ang nagpasyang makuha ang 88-79 win, na ika-3 sunod na kontra State U, kabilang ang 2 sa eliminations, at puwedeng makumpleto ang sweep ng una sa huli sa pitada bukas ng Game 2 sa Big Dome, Quezon City.

Pero klinaro ni Kouame na hindi niya intensyong tuhurin ang counterpart, sinegundahan pa siya ng ilang teammates sa pagdepensa sa kanya dahil sa pagpupog ng mga umaatakeng Peyups sa kanya.

“That wasn’t intentional. People can get mad ‘cause yeah, but it wasn’t intentional. I wanted to go up but he was in my way. I didn’t know what really happened. I’m really sorry about that. It’s the game of basketball, anything can happen. I’m really sorry about that if that offended people,” li­tanya ng Ivorian rookie.