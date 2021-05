Kouame bibinyagan sa Asia Cup – Quinito

MALAKING tulong para sa Gilas Pilipinas ang inaasahan ni veteran sports analyst Quinito “The Dean” Henson kay Filipino-Ivorian cager Angelo Kouame.

Nitong Mayo, opisyal nang Filipino citizen si Kouame makaraang mapirmahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang naturalization bill nito.

Sa darating na final window ng FIBA Asia Cup Qualifiers sa Clark, inaasahang pangungunahan ni Kouame ang Gilas laban sa mga bansang Korea sa Hunyo 16 at 20 Indonesia sa Hunyo 19.

“Makakatulong si Ange Kouame. He’s only 23 years old,” litanya ni Henson sa Politiko’s: “Balitaan at Kamustahan” kasama si Jon Ibanez” nitong Biyernes.

“Itong binubuo natin na Gilas team, they’re made up of young guns. Wala tayong pro dito. Lalaban tayo in the FIBA Asia Cup third qualifying window sa Clark on June 16-20 against very experienced teams.”

Binigyang punto rin ni Henson na hindi magiging madali ang unang Gilas Pilipinas stint ni 6-foot-10 Kouame dahil makakatapat nito sina former PBA imports at naturalized cagers Ra Gun-A o kilala din noon bilang Ricardo Ratliffe ng South Korea at Lester Prosper ng Indonesia.

“Ang ka-match up ni Kouame, medyo experienced, medyo more skilled and definitely more experienced than him. So this will be a baptism of fire for Kouame. We need a big guy,” sey ni Henson. (JAToralba)