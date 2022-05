Kouame, Ateneo babakuran korona

Laro Ngayon: (MOA Arena)

Game 1/Best-of-3 Finals

4:00pm — Ateneo vs UP

MAAARING makamit ni naturalized Filipino Ange Kuoame ang dalawang tagumpay sa pagpasok ng Ateneo de Manila University (ADMU) Blue Eagles sa 84th season ng UAAP men’s basketball Finals – ang makamit ang 4-peat title, at maibulsa ang kauna-unahang Most Valuable Player award – sa Game 1 ng best-of-three finals na binansagang “Battle of Katipunan” ngayong araw sa Mall of Asia Arena sa Pasay City.

Tatangkain ng Fighting Maroons na maipaghiganti ang pagkatalo noong Season 81 sa Thirdy Ravena-led na Blue Eagles sa finals sweep noong Disyembre 2018 para simulan ang panibagong hidwaan alas-4:00 ng hapon.

Matatandaang kumubra ng impresibong 9 points, 18 rebounds, 8 assists at 5 blocks ang 24-anyos na tubong Abidjan, Cote d’Iviore at top-MVP candidate na si Kouame sa 85-72 panalo ng Blue Eagles kontra sa 4th ranked na Far Eastern University (FEU) Tamarraws nitong nagdaang Huwebes sa pagsisimula ng Final Four.

Nasiguro ng Blue Eagles ang ikalimang sunod na UAAP finals appearance at pagtatangkang makuha ang ika-4th at maaaring ika-3rd para kay Kouame na pumasok noong Season 80 na unang nagisnan sa pakikipagbanggaan kay dating UP foreign-student at season 81 MVP Bright Akhuetie.

“The main goal is winning the championship and if I’m the MVP, I would give credit to my teammates, but to be honest, I’d rather be champion than MVP,” pahayag ni Kouame.

Napurnada ang sana’y sweep at outright finals berth para sa Ateneo nang putulin ng UP ang kanilang 39-game winning streak matapos ang makalaglag-bagang 84-83 panalo nitong Mayo 1 sa MOA Arena.

Naipaghiganti ng UP ang 81-90 pagkatalo laban sa Ateneo sa first round, kung saan kumamada ng double-double si Kuoame na 11 puntos at 13 boards.

Paniguradong matindi ang magiging tapatan ng dalawang koponan na ipaparada ni Ateneo coach Tab Baldwin ang grupong pangungunahan nina Kouame, Dave Ildefonso, SJ Belangel, Gian Mamuyac, Tyler Tio at Raffy Verano katapat ang mga bata ni Goldwin Monteverde na sina Ricci Rivero, Zavier Lucero, Malick Diouf, James Spencer at Carl Tamayo, habang umaasang makakabalik si CJ Cansino. (Gerard Arce)