Kouame aangat pa ang laro – Angara

NANINIWALA si Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) chairman at Senator Sonny Angara na lalaki pa ang improvement ni collegiate basketball star Angelo Kouame.

Noong nakaraang buwan, aprubado na sa ikatlo at huling pagbasa sa Senado ang naturalization bill nina Ivorian player Kouame at Spanish footballer Bienvenido Marañon.

“Si Ange Kouame subok na ‘yan. Nasa Youth team’ yan tapos kilala ni coach Tab Baldwin, one of the main guys advising in Samahang Basketbol ng Pilipinas or SBP, Gilas. At talagang nakikita niya na madaling i-incorporate (si Ange) dahil bata pa,” sambit ni Angara sa Politiko’s Balitaan at Kamustahan kasama si Jon Ibanez.

Bagama’t binanggit ang magandang naitulong at serbisyo ni naturalized big man Andray Blatche para sa bansa kasama ang Gilas Pilipinas, ipinunto naman ni Angara na aangat pa ang laro ng 23-year-old cager mula Ateneo Blue Eagles na mana-naturalized nang mas bata kumpara sa former NBA big man.

“Si Ange naman, masabi natin paangat pa rin ‘yan, he’s not reached his peak yet. Hindi pa niya na-reach’ yung peak niya. He’s still a college player so ang ganda,” sey ni Angara. “Imagine kung makasama niya lagi si June Mar (Fajardo), si Japeth (Aguilar). Can you imagine kung ano ‘yung magiging improvement ni Ange Kouame kapag kasama niya lagi sa Gilas pool’ yang mga ‘yan.”

Litanya pa nito, “ang palagay ko it’s just the beginning for Ange kasi every year nakikita mo nag-iimprove si Ange. Very receptive siya, very willing to learn, ‘yun ang maganda sa kanya. So talaga kami naman sa SBP, we should really train him well and ‘yung skills training niya, ‘yung fitness trainer niya talagang I think every year, he can get better. ‘Yun ang mga nakikita natin sa mga magagaling na player talaga.” (JAToralba)