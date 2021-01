Kostumer emosyonal sa mensahe ng delivery rider

Hindi akalain ng isang netizen na ang simpleng pag-order niya ng pagkain para sa midnight snack ay makapagbibigay ng reyalisasyon sa kanya.

Sa viral post ni Erick Francisco Cardona sa Facebook, nilahad niya kung paanong naging speechless sa natanggap na mensahe mula sa kanyang delivery rider.

“I didn’t realize that by just satisfying our midnight cravings, it would actually mean a blessing to someone out there,” sabi ni Cardona.

Sa kumpirmasyon kasi ng order nito, sumagot ang hindi pinangalanang rider ng, “Salamat po sap ag order kami ay may trabaho.”

Sabi ni Cardona, “That while they’re bringing us our ordered food for our own convenience, they’re enabling themselves to bring food to the table for their own families.”

Sumaludo ang netizen para sa lahat ng mga delivery rider para sa kanilang pagsisikap sa hanapbuhay.

Maging ang iba pang mga netizen ay nagkwento ng kanilang touching experience sa mga nakasalamuhang delivery rider.

“Minsan nakakalungkot din may ibang rider na after mo mag confirm mag rereply sila ng “mam papunta na po ako please po wag niyo po icancel,” sabi pa ng isang nagkomento sa post.

Dahil din dito, marami ang nanawagan sa mga scammer na itigil ang panloloko sa mga rider.

“Sna maisip ng mga nanloloko na nagoorder n kawawa nmn mga rider ntin.”

“they deliver our food,and by that they also putting food in their family’s table..kaya nga nkakayamot ung mga nag oorder na scammer.”