Korte Suprema midepensa sa bag-ong balaod nga posibleng mahimong gawasnon si Sanchez

Subay sa mga pagsaway nga gilabay sa posibleng makagawas si kanhi Calauan, Laguna Mayor Antonio Sanchez, giklaro sa Korte Suprema nga wala kini gisugo sa ilang ruling ang pagpagawas sa kanhi mayor.

Sa usa ka press conference , gitataw ni Supreme Court Public Information Office Spokesman Atty. Brian Hosaka, nga gi-interpret lang sa labaw mga hukmanan ang Implementing Rules and Regulations (IRR) sa Republic Act 10592 ang gipalapdan nga good conduct time allowance nga ihatag sa mga binilanggo nga nagpakita ug maayong pamatasan ug performance sa sulod sa bilanggoan.

Pagpasabot pa ni Hosaka, nga wa maggikan sa Korte Suprema ang palisiya ug mga regulasyon sa pagpalapad sa GCTA tungod kay kini orihinal nga nagsugod ang balaod sa Kongreso niadtong 2013.

Walay hurisdiksyon usab ang Korte Suprema, matud ni Hosaka, sa pagpatuman sa maong balaod tungod kay tataw nga anaa sa executive branch sa kagamhanan ang pag implement sa RA 10592.

“The primary issue was the legality of the Implementing Rules and Regulation of RA 10592 which provided for the prospective application of the said law,” matud ni Hosaka.

“Like all laws, it is to be implemented and executed by the executive branch of government,” matud niya.

Niadtong Hunyo 2019, nagdesisyon ang Korte Suprema nga ipatuman ang balaod isip retroactive human ang tulo ka petisyon nga mikuwestiyon sa probisyon sa maong balaod nga nag-ingon prospective ang application sa bag-ong pamaagi sa pagpatuman sa GCTA.

Giklaro ni Hosaka nga gi-aplay lang sa hukmanan sa paghukom sa maong kaso ang fundamental doctrine sa criminal law na ang penal laws nga paborable alang sa mga akusado diin mahimong retroactive ang application.

“In deciding the case, the court applied the fundamental doctrine in criminal law that penal laws when favorable and advantageous to the accused, should be applied retroactively,”matud niya. (jess campos)