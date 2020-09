Korte na bahala sa paglaya ni Pemberton-Sotto

Inihayag ni Senate President Vicente Sotto III na hayaan na ang korte ang magdesisyon tungkol sa pagpapalaya sa Amerikanong sundalo na nahatulan sa pagpatay sa Filipino transgender.

“As regards Pemberton, he was imprisoned in accordance with the law, and his release should also be under our laws. We are a government of laws, and not of emotion. They must apply to all with Lady Justice blindfolded, without regard to nationality. Let our courts decide,” wika ni Sotto sa mensaheng pinadala sa mga reporter.

Taong 2015 nahatulan si US Marine Lance Corporal Pemberton ng hanggang sampung taong pagkakakulong sa pagpatay kay Filipino transgender Jennifer Laude sa Olongapo City noong 2014.

Setyembre 1 ipinag-utos ng korte sa Olongapo ang pagpapalaya sa kanya.

Ayon kay Judge Roline Ginez-Abalde, kuwalipikado nang lumaya si Pemberton dahil nabuno na nito ang sampung taong maximum ng kanyang parusa.

Nakatakda namang maghain ng motion for reconsideration sa susunod na linggo ang Department of Justice sa Olongapo court. (IS)