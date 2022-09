Korte binulabog ng bomb scare

Binalot ng tensyon ang gusali ng Municipal Trial Courts in Cities (MTCC) nang magbanta ang isang caller na sasabog ito anumang oras sa Imus, Cavite nitong Biyernes.

Ayon kay Norlinda Tauday, cash clerk 2 ng Office of the Clerk of Court (OCC), natanggap niya ang tawag sa pamamagitan ng kanilang hot¬line number bandang ala-1:45 ng tanghali. Sinabi ng lalaking caller na may bomba sa paligid ng gusali at sasabog ito anumang oras.

Dahil dito’y agad na ipinalabas ang mga kawani ng MTCC habang sinusuri ng mga tauhan ng Explosive Ordance Division (EOD) ang paligid.

Bumalik sa trabaho ang mga empleyado bandang alas-2:30 ng tanghali nang tiyakin ng bomb squad na ligtas ang paligid at gawa lang ng prankster ang bomb scare. (Gene Adsuara)