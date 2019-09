Korina pinaiyak ang negosyanteng si Rhea Tan

Daig pa ng negosyanteng si Rhea Tan ang nanalo sa Miss Universe, dahil sa tindi ng pagkagulat, at sigaw niya nang bumulaga sa harap niya ang TV host na si Korina Sanchez.

Sa isang event nga ng negosyo niyang Beautederm ay biglang dumating si Korina, na sabi nga ni Rhea ay idol na idol talaga niya noon pa man.

“My idol Forever! #proudMasscomBaby i loveyou Maam @korina.

“Di ko naman birthday pero sinurprise ako ng Idol ko thank you Maam sobra ko pong saya talaga.

“Maam Korina- my Idol. It’s a dream come true. I can feel great favor from The Lord with the overflowing joy in my heart. Thank you Ma’am Korina for taking the time to be with me in the opening of Beautéderm’s Flagship store.

“Thank you for your love and support,” ang sunod-sunod na IG post ni Rhea.

Well, bukod sa malakas na sigaw, super iyak din ang negosyante sa ginawang pagsorpresa sa kanya ni Korina, ha! (Dondon Sermino)