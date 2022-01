Korina nag-enjoy sa kape, sapin-sapin ni Ping

Positibo ang resulta ng chikahan nina Korina Sanchez at Sen. Ping Lacson. Ang dami ngang natuwa, napahanga kay Ping, dahil nasilip nila ang ibang aspeto ng buhay nito sa show ni Korina.

“And guess who isn’t just a former PNP Chief general, drug-buster and anti corruption senator — but now a farmer? Had fun sa bahay kubo ni presidentiable Ping Lacson, namitas kami ng kalabasa at letsugas, at namingwit ng isda. Pero binalik din sa tubig.

“Refreshing makipagkuwentuhan sa isang personalidad na halos kasabayan ko bilang journalist habang siya naman kabagsikan ng kanyang pagiging astig boss ng kapulisyahan.

“Ilang dekada rin ng mga interview. We both saw history unfold, and this country go forward backwards and sideways.

“Abangan soon. Thanks sa kape barako, bananacue at sapin sapin Sen!” sabi pa ni Korina.

Sa IG ni Korina mababasa ang pagsang-ayon at pagku-commit na gusto nilang maging susunod na pangulo si Ping. (Dondon Sermino)