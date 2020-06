Koreano, Pinay na misis arestado sa human trafficking

Dinakip ng mga awtoridad ang isang Korean National at asawa nitong Pinay sa kasong human trafficking at illegal recruitment sa Castillejos, Zambales kamakalawa.

Kinilala ang mga suspek na mag-asawang sina Kim Tae Hyoung at Cynthia D. Raboy. Nakatanggap umano ng mga reklamo ang pulisya laban sa dayuhan

nag-rerecruit sa mga Pilipinong nakapagtapos ng Korean Language at nagbabalak makapagtrabaho sa bansang Korea.

Base sa salaysay ng mga nabiktima, si Hyoung ay nagpakilala sa kanilang bilang kinatawan ng kompanyang Hyundai na nakatalaga sa South Korea at naghahanap ng mga manggagawang Pilipino upang maipadala sa nasabing bansa kapalit ng halagang P40,000 bilang placement fee na kanyang siningil noon pang Pebrero.

Nang siyasatin ng pulisya, napag-alaman na marami na itong naloko at may ilan pang nakabinbing kaso tulad ng pandaraya at nakapang iktima pa ng 200 katao sa pag-iiscam nito sa iba pang probinsya.

Kasong paglabag sa RA 8042 o Migrant Workers and Overseas Filipino Act of 1995 at RA 9028 o Human Trafficing of Persons Act of 2009 ang kakaharapin ng dalawa. (Randy Datu)