Korean na wanted sa multi-million fraud scam timbog

Nakatakdang pabalikin sa kanilang bansa ang isang wanted na South Korean national na nagtago sa mga awtoridad sa Seoul dahil sa pago-ope­rate nito ng multi-milyon dolyar na telephone fraud scam na bumikti­ma sa marami nitong kababayan bago lumipad patungo sa Pilipinas may tatlong taon na ang nakakalipas.

Sinabi ni BI Commissioner Jaime Morente na nakakulong ngayon si Jung Hyojin, 35, sa detention cell sa Bicutan, Taguig makaraang maaresto sa Malate, Maynila ng nga operatiba ng fugitive search unit (FSU) ng BI.

Nalaman na si Jung ay may nakabinbin na tatlong warrant of arrest sa Seoul Central District Court kung saan siya ay nasakdal sa kasong pandaraya na may parusang 10 taon na pagkakabilanggo at nagresulta sa pagkakalagay nito sa Interpol red notice. (Juliet de Loza-Cudia)