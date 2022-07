Korean, Mandarin, iba pa target ituro ng TESDA

Target ng Technical Education and Skills Development Authority (TESDA) na palawigin ang ibinigay nilang foreign language course sa ilalim ng kanilang National Language Skills Center (NLSC).

Ayon kay TESDA officer-in-charge Deputy Director General Rosanna Urdaneta, ilulunsad nila ang supplemental language course para sa Arabic, Mandarin, Korean, Italian at French sa pakikipagtulungan ng mga foreign embassy at iba pang interesadong international organization.

Sa kasalukuyan, libreng inaalok ng NLSC ang mga kursong English Proficiency for Customer Service Worker, Japanese Language and Culture, Japanese Language and Culture Level II at Spanish Language for different Vocation.

Noong nakaraang taon, may kabuuang 1,148 ang nagtapos sa TESDA kung saan, 508 estudyante ang graduate ng English Proficiency for Customer Service Workers; 450 sa Japanese Language and Culture; at 190 in Spanish Language for Different Vocations. Kabilang sa mga nakinabang sa mga kursong ito ang mga BPO worker, overseas Filipino worker at ilang uniformed personnel sa militar at pulisya.